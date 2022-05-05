Підприємцям полегшили подання декларацій для отримання дозволів і ліцензій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підприємцям полегшили подання декларацій для отримання дозволів і ліцензій

Вчора 14:00Казна та Політика
272
Уряд удосконалює механізм подання підприємцями декларацій для отримання дозволів та ліцензій.
Про це повідомии на сайті урядового порталу.
Так, уряд прийняв постанову, відповідно до якої удосконалено механізм подання підприємцями декларацій для отримання дозволів та ліцензій. Ця послуга буде доступна через портал та додаток Дія.
Скористатися цими можливостями підприємці зможуть уже найближчим часом. А наразі декларації прийматиме Міністерство економіки, яке передаватиме їх відповідним установам.
Також Уряд уточнив перелік відомостей, які підприємець повинен зазначити у декларації про провадження господарської діяльності.

Довідка Finance.ua:

  • у березні Уряд максимально спростив умови для старту або продовження роботи бізнесу, закріпивши на законодавчому рівні право на ведення господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану без оформлення дозволу, а шляхом подання декларації до відповідних органів влади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.