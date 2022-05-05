Підприємцям полегшили подання декларацій для отримання дозволів і ліцензій — Finance.ua

Підприємцям полегшили подання декларацій для отримання дозволів і ліцензій

Вчора 14:00 — Казна та Політика

Уряд удосконалює механізм подання підприємцями декларацій для отримання дозволів та ліцензій.

Про це повідомии на сайті урядового порталу.

Так, уряд прийняв постанову, відповідно до якої удосконалено механізм подання підприємцями декларацій для отримання дозволів та ліцензій. Ця послуга буде доступна через портал та додаток Дія.

Скористатися цими можливостями підприємці зможуть уже найближчим часом. А наразі декларації прийматиме Міністерство економіки, яке передаватиме їх відповідним установам.

Також Уряд уточнив перелік відомостей, які підприємець повинен зазначити у декларації про провадження господарської діяльності.

Довідка Finance.ua:

у березні Уряд максимально спростив умови для старту або продовження роботи бізнесу, закріпивши на законодавчому рівні право на ведення господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану без оформлення дозволу, а шляхом подання декларації до відповідних органів влади.

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