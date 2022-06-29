У НАТО погодили посилений пакет допомоги Україні — Finance.ua

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У НАТО погодили посилений пакет допомоги Україні

Казна та Політика
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У НАТО погодили посилений пакет допомоги Україні
У НАТО погодили посилений пакет допомоги Україні
Лідери країн-членів НАТО погодили посилений пакет оборонної допомоги для України.
Про це йдеться у декларації саміту лідерів, який стартував напередодні у Мадриді.
«Ми продовжимо і ще більш посилимо політичну та практичну підтримку нашого близького партнера України, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Спільно з Україною ми ухвалили рішення про посилений пакет підтримки. Це прискорить постачання нелетального оборонного обладнання, покращить кіберзахист України та її стійкість, а також підтримає модернізацію оборонного сектору у перехідний період для зміцнення довгострокової оперативної сумісності», — йдеться у декларації.
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«У більш довгостроковій перспективі ми надаватимемо допомогу Україні та підтримуватимемо її зусилля на шляху повоєнного відновлення та реформ», — йдеться в документі.
У декларації зазначається, що лідери Альянсу рішуче засуджують агресивну війну росії проти України.
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Також зазначено, що росія навмисно посилює продовольчу та енергетичну кризу, від якої страждають мільярди людей по всьому світу, у тому числі своїми військовими діями.
«Союзники тісно співпрацюють у підтримці міжнародних зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна та полегшення глобальної продовольчої кризи. Ми продовжуватимемо протистояти брехні росії та відкидати її безвідповідальну риторику. росія має негайно припинити війну та вийти з України. білорусь має припинити свою участь у цій війні», — йдеться у декларації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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