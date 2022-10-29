У Нафтогазі заявили, що майбутній опалювальний сезон буде «найгіршим в історії» — Finance.ua
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У Нафтогазі заявили, що майбутній опалювальний сезон буде «найгіршим в історії»

Енергетика
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У Нафтогазі заявили, що майбутній опалювальний сезон буде «найгіршим в історії»
У Нафтогазі заявили, що майбутній опалювальний сезон буде «найгіршим в історії», freepik.com
Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що прийдешня зима буде найгіршою в історії України через проблеми з електрикою та опаленням.
Про це він розповів в інтерв’ю газеті Handelsblatt.
«За словами колишнього міністра енергетики, найближчі місяці стануть „найгіршою зимою в нашій історії“ для України. На неї чекають постійні відключення електрики та проблеми з опаленням», — пише видання.
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Вітренко зазначив, що Україна намагається запобігти масштабним проблемам.
«Ми готуємося до цього, але, звичайно, це не на 100%», — сказав глава «Нафтогазу».
Посадовець додав, що близько 40% електростанцій у країні були зруйновані, тому електрику доводиться постійно відключати і водночас намагатися якнайшвидше все відновити. Він наголосив що Україна потребує допомоги партнерів для забезпечення роботи енергосистеми.
Також Вітренко заявив про знищення всіх нафтопереробних заводів в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • у ДТЕК пояснили, що якщо за графіком стабілізаційних відключень (у разі його введення) у вас вдома має бути світло, а його немає, можливо, на електрообладнанні сталася аварія;
  • КМДА вирішила почати опалювальний сезон в столиці, щоб допомогти енергетикам, оскільки попри прохання скоротити споживання електроенергії, кияни вмикають обігрівачі, чим збільшують навантаження на мережі;
  • у деяких містах України візьмуться за порушників економії електрики. Санкції готуються застосовувати в Тернопільській області, в Полтаві та Кривому Розі.

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
suspilne.media
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