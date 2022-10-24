Електрообігрівачі швидко виводять з ладу енергосистему: кияни не економлять електроенергію — КМДА — Finance.ua

Електрообігрівачі швидко виводять з ладу енергосистему: кияни не економлять електроенергію — КМДА Вчора 15:33 — Енергетика

КМДА вирішила почати опалювальний сезон в столиці, щоб допомогти енергетикам, оскільки попри прохання скоротити споживання електроенергії, кияни вмикають обігрівачі, чим збільшують навантаження на мережі.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю ЕП.

«Ми змушені почати опалювальний сезон, тому що люди обігріваються електроприладами», — зазначив Пантелеєв.

Наразі накопичені запаси газу в країні дозволяють не тільки почати опалювальний сезон вчасно, а й забезпечити температуру у квартирах на рівні минулих років, запевняють в КМДА.

На думку Петра Пантелеєва, електрообігрівачі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу енергосистему. У адміністрації запевняють, що максимально запустили централізовану систему опалення.

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Економічна Правда За матеріалами:

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