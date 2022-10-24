Електрообігрівачі швидко виводять з ладу енергосистему: кияни не економлять електроенергію — КМДА — Finance.ua
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Електрообігрівачі швидко виводять з ладу енергосистему: кияни не економлять електроенергію — КМДА

Енергетика
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КМДА вирішила почати опалювальний сезон в столиці, щоб допомогти енергетикам, оскільки попри прохання скоротити споживання електроенергії, кияни вмикають обігрівачі, чим збільшують навантаження на мережі.
Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю ЕП.
«Ми змушені почати опалювальний сезон, тому що люди обігріваються електроприладами», — зазначив Пантелеєв.
Наразі накопичені запаси газу в країні дозволяють не тільки почати опалювальний сезон вчасно, а й забезпечити температуру у квартирах на рівні минулих років, запевняють в КМДА.
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На думку Петра Пантелеєва, електрообігрівачі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу енергосистему. У адміністрації запевняють, що максимально запустили централізовану систему опалення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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