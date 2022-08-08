У Нафтогазі відповіли на найпопулярніші запити клієнтів — Finance.ua

У Нафтогазі відповіли на найпопулярніші запити клієнтів Вчора 09:00 — Особисті фінанси

У Нафтогазі відповіли на найпопулярніші запити клієнтів

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» поділилась корисними посиланнями та відповіла на найпоширеніші питання споживачів газу.

Як дізнатися номер особового рахунку

Для цього необхідно перейти на сайт або в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Далі ввести ЕІС-код (16 символів). EIC — це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських літер і цифр). Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті, дізнатися в контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу.

Як зареєструватися в особистому кабінеті

Для реєстрації в особистому кабінеті зайдіть на сторінку my.gas.ua та натисніть кнопку «Зареєструватися».

Є кілька способів безпечної реєстрації:

за номером телефону;

через електронну пошту;

за допомогою Facebook-акаунта;

за допомогою Google-акаунта. Зверніть увагу, що для реєстрації знадобиться особовий рахунок, який вам присвоєно ГК «Нафтогаз України».

Чому дві платіжки за газ

Оплата газу та його доставки розділена ще з січня 2020 року в межах реформи газового ринку. Саме тоді ухвалено закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії.

Щомісяця всі споживачі отримують дві платіжки за газ:

за доставку / розподіл газу (від оператора ГРМ);

за спожитий газ (від постачальника — ГК «Нафтогаз України»).

Як повернути переплату від попереднього постачальника

Дієвого механізму переказу коштів між компаніями, на жаль, не існує.

ГК «Нафтогаз України» радить кожному клієнту звернутися до попередньої газопостачальної компанії та написати заяву на повернення переплати.

До заяви на повернення коштів платнику необхідно додати копію паспорта, ідентифікаційного номера та повних банківських реквізитів власного карткового рахунку (з зазначенням IBAN, МФО, ЄДРПОУ банку).

Вищевказані документи необхідно надіслати за адресою для листування попереднього постачальника.

Попередня газопостачальна компанія протягом 14 (максимально 30) календарних днів, має надати вам відповідь та повернути переплату. Проте в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші.

Які послуги можна отримати офлайн

ГК «Нафтогаз України» спільно з Ощадбанк , ПУМБ та EasyPay UA продовжує надавати послуги для всіх клієнтів компанії на підконтрольній уряду території України.

Увесь перелік послуг за посиланням

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