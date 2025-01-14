У Нацбанку назвали чинники, які зараз стримують українців від інвестицій у житло — Finance.ua

У Нацбанку назвали чинники, які зараз стримують українців від інвестицій у житло Сьогодні 19:02 — Кредит&Депозит

У Нацбанку назвали чинники, які зараз стримують українців від інвестицій у житло, freepik

Цінові умови на ринку нерухомості в Україні наразі сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення. Однак через воєнні ризики українці не готові активно інвестувати кошти в придбання житла.

Такий висновок зробили фахівці Національного банку під час підготовки грудневого Звіту про фінансову стабільність.

Про поліпшення цінових умов на ринку нерухомості свідчать:

по-перше, зниження до свого довгострокового середнього показника «ціна до оренди», тож купівля житла стає вигіднішою порівняно з його орендою;

по-друге, історично мінімальні значення показника «ціна до доходу» — в середньому придбання 70 кв. м житла в Києві для родини коштуватиме еквівалент її 10-річного доходу.

«Проте, попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення, хоч і поволі пожвавлюється», — зазначають у Нацбанку.

Про ринок нерухомості в Україні

Вартість квадратного метра на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в столиці та на заході України переважно стала, а в інших регіонах навіть знижується.

Умови на ринку визначає покупець: фактична ціна продажу квартир досі на чверть нижча за усереднені ціни оголошень.

Читайте також Від чого залежатиме розвиток іпотеки у 2025 році: думка експертки

Вартість житла на первинному ринку зростає, передусім у західних регіонах, водночас спорудження нового житла триває досить повільно з огляду на брак ресурсів, зокрема робочої сили.

З огляду на повільне поповнення пропозиції внаслідок нового будівництва, ризики нестачі нового якісного житла в майбутньому зберігаються.

Частка угод із залученням іпотеки в другому півріччі 2024 року скоротилася до 4% порівняно із 5% у першому, що співмірно з показниками 2021 року. Майже половину всіх кредитів з початку року банки видали на об’єкти в Києві та Київській області.

Читайте також Що буде з цінами на житло: думки експертів

Зниження ролі іпотеки пояснюється сповільненням нині ключової для покупців нерухомості програми «єОселя» через зміну її дизайну та обмеженість ресурсів.

Через це значення програми для ринку нерухомості найближчим часом навряд чи посилиться, тому для стимулювання ринку потрібен розвиток масовіших продуктів від банків, підсумували автори звіту.

Нагадаємо, у 2024 році активність будівництва в Україні усе ще залишається вдвічі нижчою, ніж у довоєнні 2020−2021 роки. Кардинально змінилась і мапа найактивніших будівельних регіонів. У десятці регіонів — лідерів за показниками старту нових проєктів на первинному ринку житла раніше виступали столиця та міста-мільйонники на сході та півдні України. Щокварталу запускалось в середньому 100−107 житлових комплексів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.