У МВС розповіли, що потрібно знати перед візитом до сервісного центру — Finance.ua

У МВС розповіли, що потрібно знати перед візитом до сервісного центру Сьогодні 17:15 — Особисті фінанси

У МВС розповіли, що потрібно знати перед візитом до сервісного центру

Щоб візит до сервісних центрів МВС був максимально комфортним, можна скористатися електронним записом. Це зекономить ваш час.

У Головному сервісному центрі МВС надали короткий гайд, щоб все пройшло швидко та ефективно.

1. Оберіть послугу та підготуйте документи

У першу чергу, варто точно знати, якою послугою ви бажаєте скористуватися.

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Надалі зберіть необхідний пакет документів, з переліком яких можна ознайомитися на сайті МВС у розділі «Послуги».

До найголовніших документів для отримання держпослуг відносять:

паспорт з відміткою про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

2. Зареєструйтесь онлайн або через термінал

Щоб отримати послугу, перед візитом до сервісного центру МВС потрібно пройти реєстрацію. Громадяни можуть зробити це як онлайн на 21 день вперед, так і безпосередньо через термінал у центрі та отримати послугу того ж дня.

Якщо ви обрали Е-запис, наступним кроком потрібно авторизуватись та обрати зручний територіальний підрозділ. Послуги надаються екстериторіально, тобто незалежно від місця проживання.

3. Ознайомтесь з графіком роботи

Сервісні центри МВС працюють:

вівторок-п'ятниця — з 8:00 до 17:00 (без перерви на обід);

субота — з 8:00 до 15:45 (без обідньої перерви);

вихідні дні: неділя, понеділок.

4. Оплата за послуги

Громадяни можуть здійснити оплату онлайн (реквізити доступні за посиланням ) або безпосередньо в банку, що працює в приміщенні сервісного центру.

5. Перевіряйте актуальну інформацію

Усю інформацію про послуги, умови надання та зміни можна знайти на офіційних ресурсах МВС. У разі повітряної тривоги надання послуг тимчасово призупиняється.

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