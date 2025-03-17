У місії ООН розповіли, як вплинуло скорочення підтримки США на проєкти в Україні — Finance.ua

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У місії ООН розповіли, як вплинуло скорочення підтримки США на проєкти в Україні

Казна та Політика
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У місії ООН розповіли, як вплинуло скорочення підтримки США на проєкти в Україні
У місії ООН розповіли, як вплинуло скорочення підтримки США на проєкти в Україні
Гуманітарна місія ООН спостерігає зрив ремонту укриттів, припинення надання медичної допомоги, психологічної підтримки дітей і багатоцільової грошової підтримки в Україні через припинення міжнародної допомоги Сполучених Штатів.
Про це повідомила Гуманітарна місія ООН в Україні у коментарі Укрінформу.
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Відтак ООН спостерігає зменшення доступу до чистої води та санітарних послуг для 1,4 млн людей, головним чином у 5 регіонах уздовж лінії фронту, і зрив критичного ремонту притулків, у тому числі в понад 100 місцях спільного використання.
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Міжнародна організація також спостерігає припинення комплексної медичної допомоги для 300 тисяч людей, головним чином уздовж лінії фронту, і припинення підтримки психічного здоров’я для 87 тисяч дітей.
Крім того, 716 тисяч людей більше не в змозі покривати свої основні потреби за допомогою багатоцільової грошової підтримки.
Як повідомлялося, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
За матеріалами:
Укрінформ
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