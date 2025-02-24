США запропонували ООН резолюцію, яка прирівнює дії України та рф, — FT — Finance.ua
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США запропонували ООН резолюцію, яка прирівнює дії України та рф, — FT

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США і Європа ведуть боротьбу в ООН і G7 з питання про те, чи слід звинувачувати росію в її війні проти України. Про це пише видання Financial Times.
Зазначається, що швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.
Адміністрація Трампа і ЄС запропонували конкуруючі резолюції ООН для голосування в Генеральній асамблеї в понеділок. Дипломати G7 провели вихідні, сперечаючись про те, чи буде в спільній заяві, яку має бути опубліковано G7, згадуватися «агресія» Росії проти України чи ні.
Чиновники заявили, що протистояння може дійти до Ради Безпеки ООН, і США, можливо, стануть на бік росії та Китаю проти підтримуваної Західною Європою демонстрації підтримки Києва.
«Якщо [ми] подивимося на повідомлення, які виходять зі Сполучених Штатів, то стане зрозуміло, що російська риторика там дуже сильно представлена», — заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас, коли її запитали, чи вважає вона, що адміністрація Трампа діє в інтересах росії.
Зазначається, що прагнення Трампа до якнайшвидшого припинення війни, його початок двосторонніх переговорів із росією та його загострення словесної війни з президентом України Володимиром Зеленським зруйнували три роки одностайного засудження Заходом вторгнення москви в лютому 2022 року.
За матеріалами:
УНІАН
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