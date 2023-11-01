У Мінвідновлення надали відповіді на ТОП-10 запитань щодо послуги єЧерга — Finance.ua

У Мінвідновлення надали відповіді на ТОП-10 запитань щодо послуги єЧерга Сьогодні 04:58 — Особисті фінанси

У Мінвідновлення надали відповіді на ТОП-10 запитань щодо послуги єЧерга

єЧерга — електронна черга перетину кордону на міжнародних автомобільних пунктах пропуску. 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Зареєструватись можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга». З середини травня перетин кордону для вантажівок мав стати можливим лише за записом в електронній черзі.

У Міністерстві відновлення дали відповіді на десять найпопулярніших питань про цю систему.

1. Як поставити в чергу авто при заміні тягача в митній декларації?

Поставити в чергу тягач, який вказаний в митній декларації, а потім зробити заміну на інший через кнопку заміни водія чи транспортного засобу.

2. Як замінити водія в черзі, щоб це інтегрувалося з системою «Шлях»?

Скасувати заявку водія, якого замінюємо, створити нову заявку, та зачекати 15 хв, щоб відбувся обмін даними з Державною прикордонною службою. Після перевірки заявки у системі «Шлях» — провести заміну водія в кабінеті єЧерги, натиснувши кнопку «заміна водія/ТЗ».

3. Чи критичні допущені при реєстрації помилки в номері ТЗ, митної декларації тощо?

Так, оскільки в системі не передбачено можливість редагувати номер причепа чи дані про вантаж. Слід уважно перевіряти всі дані на кожному етапі реєстрації.

4. Чому я не можу замінити в черзі водія або тягач?

Після внесення нових даних система не дозволяє продовжити дію.

Заміна тягача можлива в межах одного підприємства, тобто код ЄДРПОУ власника автівок має збігатись. Крім того, перед зміною даних в єЧерзі важливо скасувати заявку в системі «ШЛЯХ», та створити нову заявку з актуальними даними.

Зробити заміну на ТЗ, що належить іншому підприємству, неможливо, необхідно бронювати нове місце чергу.

5. Чому авто постійно перекидає в черзі вперед або назад?

Час в'їзду, що відображається в кабінеті водія стосовно кожного авто, є орієнтовним, він може змінюватись в залежності від багатьох факторів:

пропускна здатність МАПП;

швидкість роботи суміжної країни;

різниця в швидкості оформлення завантажених/порожніх автомобілів;

дії з чергою інших водіїв (продовження черг в діапазоні 4−10 годин, скасування тощо);

швидкість прибуття та заїзду в кордон;

паузи черги у разі тимчасової неможливості здійснювати запуск авто на МАПП.

Необхідно слідкувати за плановим часом в'їзду, найзручніше це робити в мобільному застосунку eCherha.

6. Як дізнатися, чи підпадає мій вантаж під категорію швидкопсувних?

Перевірка здійснюється за кодом товару по УКТ ЗЕД.

Якщо код товару є в даному переліку, при внесенні митної декларації під час реєстрації авто в чергу система автоматично розпізнає його і надасть пріоритет.

Якщо вашого швидкопсувного товару ще немає в даному переліку, потрібно звернутися в профільну асоціацію, яка, в свою чергу, звертається в профільне Міністерство.

7. Створили забагато заявок в систему 18−60, але вказали некоректну дату перетину або допустили інші помилки, що робити?

Потрібно скасувати усі створені заявки у порядку зворотному до створення. Тобто створили в порядку 1−2-3−4-5, а скасовуємо в порядку 5−4-3−2-1.

Найдієвішою профілактикою є створення виключно однієї заявки на одного водія для одного перетину.

Нагадуємо, що заявка 18−60 діє в системі 2 дні «до» та 10 днів «після» очікуваної дати перетину.

Якщо час очікування в єЧерзі перевищує термін дії заявки — скасуйте попередню заявку і створіть нову. При цьому місце в черзі зберігається.

8. Маємо декілька митних декларацій та збірний вантаж. Як правильно зареєструвати таке авто в чергу?

При наявності кількох митних декларацій для реєстрації в черзі використовуємо лише одну з них.

Якщо авто перетинає кордон з Польщею, то при наявності коду товару, що підпадає під категорію групи товарів 1−24 слід обирати чергу для товарів групи 1−24.

У разі виявлення порушення такому авто доведеться перереєструватися в правильну чергу.

9. Як відбувається реєстрація в чергу для перевізників гуманітарних вантажів?

Реєстрацією таких авто в єЧерзі займається Міністерство закордонних справ України. Радимо до початку рейсу звертатися до посольств України в тих країнах, звідки надається гуманітарна допомога. Посольства повідомляють МЗС про перевезення такої допомоги. І тільки за таких умов перевізник може розраховувати на позачерговий перетин кордону.

10. Не пам’ятаю пароль для входу в особистий кабінет або скасування діючої черги, що робити?

Потрібно провести зміну пароля.

На сторінці авторизації натискаємо на текст «не пам’ятаю пароль». Далі система запросить введення електронної пошти, на яку було створено кабінет у єЧерзі.

Після введення натискаємо кнопку «отримати код».

Згортаємо додаток єЧерги та відкриваємо електронну пошту через браузер або в застосунку. На пошту надійде автоматично згенерований лист із 4-значним кодом. Якщо Ви не бачите лист з кодом — радимо оновити сторінку та перевірити папку «Спам».

Повертаємося до єЧерги, де перед вами 3 графи для заповнення. В перших двох вводимо новий пароль (надійний, не менше 8 символів), в третій графі - код із повідомлення, яке отримали на e-mail. Натискаємо «встановити пароль».

Готово! Новий пароль можна використовувати для входу в кабінет та для скасування активної черги, яка більше не актуальна.

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