Мінвідновлення планує з 2024 р. впровадити «єЧергу» для всіх транспортних засобів — Finance.ua

Мінвідновлення планує з 2024 р. впровадити «єЧергу» для всіх транспортних засобів Сьогодні 09:41

Мінвідновлення планує з 2024 р. впровадити «єЧергу» для всіх транспортних засобів, zakordon.24tv.ua

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) з 2024 року планує впровадити електронну чергу («єЧерга!) для всіх транспортних засобів, зокрема приватних. Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Є історія з нелегалами, які їздять „бусиками“, а є - з великими автобусами. На пунктах пропуску вони проїжджають окремою смугою, як мікроавтобус. Поки що ми їх не бачимо, але з наступного року будемо бачити завдяки електронній черзі. З наступного року, у нас взагалі всі транспортні засоби, навіть приватні, будуть виїжджати за електронною чергою», — сказав Деркач.

Також, за його словами, у середині листопада буде презентовано нову електронну платформу легальних перевізників, орієнтуючись на яку агрегатори з продажу квитків розумітимуть, який із рейсів легальний, який ні, і, відповідно, не продаватимуть квитки на нелегальні рейси.

«Зараз ми створили реально крутий реєстр, до якого матимуть доступ усі агрегатори, які продають квитки. І вони будуть бачити, що якщо хтось із перевізників ставить на продаж рейс, який не зазначено в реєстрі, то в ідеалі вони не погоджуватимуться продавати на нього квитки через свої сервіси», — повідомив Деркач.

Він також уточнив, що зі створенням реєстру буде прив’язка: реєстр, перевізник-ліцензіат і його конкретні автобуси. Таким чином перевізник не зможе зареєструвати свій автобус на якийсь неіснуючий офіційної рейс. Досі такого реєстру не існувало. Перевізники вносили в Excel-табличку.

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