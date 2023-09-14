Для перевізників інтегрували системи «єЧерга» й «Шлях» і запустили нову послугу — Finance.ua

Для перевізників інтегрували системи «єЧерга» й «Шлях» і запустили нову послугу
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосило про запуск нової послуги для міжнародних перевізників у рамках проєкту «єЧерга» — тепер можна відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Переглядати всі активні черги можна через особистий кабінет в системі «Шлях». Йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем єЧерга та «Шлях», — йдеться у повідомленнію
Перевірити статус усіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи «Шлях» у вкладці «Моя єЧерга».
Зокрема перевізник може переглянути:
- Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі.
- Статус авто в єЧерзі.
- Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп.
- Номер вантажної митної декларації.
У міністерстві нагадали, що з 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Наразі тестування охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути.
За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування — можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса.
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