Для перевізників інтегрували системи «єЧерга» й «Шлях» і запустили нову послугу — Finance.ua

Для перевізників інтегрували системи «єЧерга» й «Шлях» і запустили нову послугу Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосило про запуск нової послуги для міжнародних перевізників у рамках проєкту «єЧерга» — тепер можна відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Переглядати всі активні черги можна через особистий кабінет в системі «Шлях». Йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем єЧерга та «Шлях», — йдеться у повідомленнію

Перевірити статус усіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи «Шлях» у вкладці «Моя єЧерга».

Зокрема перевізник може переглянути:

Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі.

Статус авто в єЧерзі.

Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп.

Номер вантажної митної декларації.

У міністерстві нагадали, що з 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Наразі тестування охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути.

За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування — можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса.

Економічна Правда За матеріалами:

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