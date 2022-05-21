У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги переселенцям за березень-квітень — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги переселенцям за березень-квітень

Вчора 08:04 — Особисті фінанси

На початку червня планують виплатити борги по державним виплатам внутрішньо переміщеним особам за березень-квітень.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час телемарафону.

Чому затримують виплати?

За її словами, затримки з виплатами відбуваються через великий обсяг роботи в регіонах.

«Регіони не можуть швидко спрацювати. Усе залежить не лише від наявності коштів, а й від людських ресурсів: органи соціального захисту мають нарахувати ці виплати. Це велика робота, титанічна робота», — зазначила вона.

Проте з боргами за березень-квітень планують повністю розрахуватися вже на початку наступного місяця.

Загалом наразі здійснили виплати 1,7 млн людей на загальну суму 7,4 млрд грн. Транші роблять практично щотижня. До кінця травня планується здійснити ще два чи три транші відповідної допомоги.

Довідка Finance.ua:

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати — туди додали ще 4 громади. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється;

окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з Урядом України. Перелік організацій, де можна отримати таку допомогу, можна знайти за посиланням.

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