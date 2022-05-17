ВПО ще 4 громад отримають виплати: оновлений перелік територій в зоні бойових дій — Finance.ua

ВПО ще 4 громад отримають виплати: оновлений перелік територій в зоні бойових дій

Вчора 15:12 — Особисті фінанси

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та три в Дніпропетровській областях.

Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (21 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.

Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна на цифровій мапі

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);

території, на яких ведуться активні бойові дії.

Довідка Finance.ua:

у березні та квітні всі внутрішньо переміщені особи мали право отримати допомогу на проживання. Це 2 тис. грн на місяць на кожну особу або 3 тис. грн на особу з інвалідністю чи дитину. У травні підхід до виплат змінився;



окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з Урядом України.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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