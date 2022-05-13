Хто з внутрішньо переміщених осіб має право на допомогу – Мінсоцполітики — Finance.ua

Хто з внутрішньо переміщених осіб має право на допомогу – Мінсоцполітики

Вчора 12:50 — Особисті фінанси

У березні та квітні всі внутрішньо переміщені особи мали право отримати допомогу на проживання. Це 2 тис. грн на місяць на кожну особу або 3 тис. грн на особу з інвалідністю чи дитину. У травні підхід до виплат змінився.

Про це у перший день онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Насамперед він пояснив, хто може вважатися внутрішньо переміщеною особою (ВПО), адже не завжди є правильне розуміння цього терміну.

Отже, внутрішньо переміщена особа — це людина, яка перемістилася всередині країни. Ті, хто виїхав за кордон, не можуть отримати статус ВПО. «Вони є біженцями, мігрантами — можемо назвати як завгодно, але це не внутрішньо переміщена особа», — каже Музиченко.

Також не можуть вважатися ВПО ті, хто не перемістився та продовжує проживати на окупованій чи деокупованій території.

«І потрібно розуміти, що переміщення — це не обов’язково, коли людина зі сходу переїхала на захід або з півночі — в центр. Переміщення може відбуватися також і в середині свого регіону», — звертає увагу заступник міністра.

За словами Віталія Музиченка, переважна більшість внутрішньо переміщених осіб — це Центр України. Загалом найбільша кількість ВПО зафіксована у Львівській області, Закарпатській, а далі йдуть Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська та Київська області.

«У першу десятку навіть входить Харківщина, бо люди з півночі або міста Харкова переміщаються на південь свого ж регіону. Внутрішнє переміщення може бути навіть у межах свого міста. Тому статус ВПО може отримати особа, яка перемістилася як за межі, так і в межах свого регіону», — каже чиновник.

Щодо допомоги, то за березень і квітень право на таку допомогу мали всі ВПО, які перемістилися, починаючи з 24 лютого, а також ті, хто отримував раніше допомогу на проживання, хто перемістився з ОРДЛО, Криму.

«Починаючи з травня, враховуючи тенденції до повернення і розуміючи, що вже можна говорити про потенційне повернення людей у Сумську, Чернігівську, Київську області тощо, була змінена конфігурація підходу до виплати цієї допомоги. Уже визначений перелік територій, куди люди не можуть повернутися. У Херсон, припустимо, на окуповану територію люди не можуть повернутися. У Мелітополь чи Бердянськ вони не можуть повернутися. На Донбас вони не можуть повернутися через низку факторів. І в Харків їм буде складно повернутися», — зазначив Музиченко.

За його словами, отримувати виплати зможуть люди, що проживають на території громад:

● які перебувають в окупації;

● заблоковані;

● де відбуваються активні бойові дії.

Також на допомогу на проживання можуть розраховувати громадяни, які проживають на території деокупованих територій, але житло яких було пошкоджене або зруйноване.

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