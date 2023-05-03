У Мінприроди сказали, скільки нафтобаз зруйнувала росія з початку вторгнення — Finance.ua

У Мінприроди сказали, скільки нафтобаз зруйнувала росія з початку вторгнення Сьогодні 18:31 — Енергетика

У Мінприроди сказали, скільки нафтобаз зруйнувала росія з початку вторгнення

росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала 35 нафтобаз в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

У відомстві зазначили, що довкіллю країни було завдано збитків на 3,3 млрд грн.

Читайте також Сума збитків України від війни після деокупації подвоїться

«Зруйновано 35 нафтобаз, матеріальні збитки довкіллю становлять 3 309 971 049 грн», — йдеться у повідомленні.

Мінприроди пояснює, що це, зокрема, викиди шкідливих речовин в атмосферу та забруднення ґрунтів.

Нагадаємо, 3 травня три іранські безпілотники атакували нафтобазу в Кропивницькому. Жертв немає, рятувальники ліквідують наслідки прильоту.

У вересні минулого року росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Кривому Розі.

18 червня ракетами обстріляли нафтобазу у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Там почалася масштабна пожежа, яку гасили п’ять днів. Наступного ранку після удару вибухнули резервуари з паливом, внаслідок чого загинули та були поранені рятувальники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.