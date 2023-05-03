У Мінприроди сказали, скільки нафтобаз зруйнувала росія з початку вторгнення — Finance.ua
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У Мінприроди сказали, скільки нафтобаз зруйнувала росія з початку вторгнення

Енергетика
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У Мінприроди сказали, скільки нафтобаз зруйнувала росія з початку вторгнення
У Мінприроди сказали, скільки нафтобаз зруйнувала росія з початку вторгнення
росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала 35 нафтобаз в Україні.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
У відомстві зазначили, що довкіллю країни було завдано збитків на 3,3 млрд грн.
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«Зруйновано 35 нафтобаз, матеріальні збитки довкіллю становлять 3 309 971 049 грн», — йдеться у повідомленні.
Мінприроди пояснює, що це, зокрема, викиди шкідливих речовин в атмосферу та забруднення ґрунтів.
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Нагадаємо, 3 травня три іранські безпілотники атакували нафтобазу в Кропивницькому. Жертв немає, рятувальники ліквідують наслідки прильоту.
У вересні минулого року росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Кривому Розі.
18 червня ракетами обстріляли нафтобазу у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Там почалася масштабна пожежа, яку гасили п’ять днів. Наступного ранку після удару вибухнули резервуари з паливом, внаслідок чого загинули та були поранені рятувальники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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