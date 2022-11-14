У Мінприроди розповіли, як рахуватимуть і компенсуватимуть збитки від війни — Finance.ua

У Мінприроди розповіли, як рахуватимуть і компенсуватимуть збитки від війни Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

У Мінприроди розповіли, як рахуватимуть і компенсуватимуть збитки від війни

Україна за допомогою міжнародних партнерів хоче розробити спільний підхід для оцінки збитків довкіллю від воєнних дій.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

«Ми обраховуємо їх (збитки. — Ред.) з перших днів повномасштабного вторгнення, але для того, щоб захистити і довести кожен з понад 2 тисяч кейсів збитків довкіллю у міжнародних судах, нам необхідно їх так зафіксувати, щоб у них не сумнівалася жодна країна світу. Як один з варіантів, може бути визнання міжнародною спільнотою вже чинних українських методик, якщо це дозволить доводити збитки у міжнародних судах і прискорить цей процес», — зазначив міністр.

За словами Стрільця, наразі Україна має 5 зареєстрованих у Мін’юсті методик визначення збитків довкіллю за різними напрямами, і з початку війни за ними вже оцінена шкода довкіллю на 1,3 трлн грн.

Міністр також додав, що станом на листопад в Україні вже є близько 400 місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

«Але питання створення таких місць, а також утилізації та видалення таких відходів ускладнюється внаслідок обстрілів деокупованих територій, ведення бойових дій на лінії зіткнення», — наголосив він.

Станом на 1 вересня у Мінприроди зазначали, що 20% природоохоронних територій України уражені війною, під окупацією перебувають 8 заповідників та 12 національних парків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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