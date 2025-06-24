У Міноборони розповіли, чи відстежує Резерв+ геолокацію користувачів — Finance.ua

У Міноборони розповіли, чи відстежує Резерв+ геолокацію користувачів Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

У Міноборони розповіли, чи відстежує Резерв+ геолокацію користувачів

Мобільний додаток Резерв+ не відстежує геолокацію та цифрові дані користувачів. Але цю інформацію можна перевірити власноруч.

Про це повідомили у Міноборони України.

Там спростували чутки, які поширювались у мережі про нібито збір даних застосунком Резерв+.

«Резерв+ не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок — це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях», — сказано в повідомленні.

У Мінобороні наголосили, що на жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+.

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«Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях», — пояснили в міністерстві.

У Мінобороні наголосили, що Резерв+ працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру Оберіг.

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