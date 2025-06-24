Grok незабаром зможе редагувати електронні таблиці — Finance.ua

Grok незабаром зможе редагувати електронні таблиці Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

Grok незабаром зможе редагувати електронні таблиці

Витік коду свідчить про те, що xAI розробляє вдосконалений файловий редактор для Grok з підтримкою електронних таблиць, що свідчить про прагнення компанії конкурувати з OpenAI, Google і Microsoft, вбудовуючи копії ШІ в інструменти для підвищення продуктивності.

«Ви можете поговорити з Grok і попросити його допомогти вам під час редагування файлів!» — пише реверс-інженер Німа Оуджі (Nima Owji), який оприлюднив відкриття.

xAI не розкрила свою стратегію створення інтерактивних, мультимодальних робочих просторів зі штучним інтелектом, але зробила низку оголошень, які вказують на те, що компанія думає про ці інструменти. У квітні 2025 року xAI запустила Grok Studio — робоче середовище з розділеним екраном, яке дозволяє користувачам співпрацювати з Grok над створенням документів, коду, звітів і браузерних ігор. Також з’явилася можливість створювати робочі простори, які дозволяють організовувати файли та розмови в одному місці.

Хоча OpenAI і Microsoft мають схожі інструменти, робочий простір Gemini для таблиць, документів і Gmail від Google, схоже, найбільш схожий на те, що розробляє xAI. Інструменти Google дозволяють редагувати документи і таблиці, а також спілкуватися в чаті з Gemini під час перегляду або редагування документів. Різниця полягає в тому, що Gemini Workspace працює лише у власній екосистемі Google.

Неясно, які типи файлів може підтримувати редактор xAI, окрім електронних таблиць, і чи планує xAI створити повноцінний пакет для підвищення продуктивності, який міг би конкурувати з Google Workspace або Microsoft 365.

Якщо висновки Оуджі правдиві, то вдосконалений редактор стане кроком на шляху до амбіцій Ілона Маска перетворити X на «додаток для всього», який включатиме документи, чат, платежі та соціальні мережі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.