У Міноборони не бачать підстав продовжувати термін оновлення даних до 150 днів — Finance.ua

У Міноборони не бачать підстав продовжувати термін оновлення даних до 150 днів Сьогодні 11:30

У Міноборони не бачать підстав продовжувати термін оновлення даних до 150 днів

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що наразі немає підстав для збільшення термінів оновлення даних для військовозобов’язаних у ТЦК з 60 до 150 днів.

Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону « Єдині новини ».

«Насправді наразі кінцевим терміном оновлення своїх даних залишається 16 липня згідно з чинним законодавством. Консультації і дискусії з цього приводу тривають, втім на даний момент ми не бачимо підстав для того, щоб цей термін продовжувати до 150 днів, адже є застосунок Резерв+, в якому можна оновити свої дані протягом кількох хвилин», — зазначив речник.

За його словами, ініціативи щодо впровадження подовжень термінів для оновлення даних військовозобов’язаних українців спостерігаються з боку певних депутатів, але позиція Міністерства оборони наразі збігається з нормами, які прописані у законі.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «ЄС» Володимир Ар’єв в ефірі одного із українських каналів заявив, що законопроектом пропонується встановити строк для оновлення даних у 150 днів.

На думку Ар’єва, «система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку „Резерв+“ і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК».

Укрінформ За матеріалами:

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