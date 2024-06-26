У Міноборони не бачать підстав продовжувати термін оновлення даних до 150 днів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міноборони не бачать підстав продовжувати термін оновлення даних до 150 днів

114
У Міноборони не бачать підстав продовжувати термін оновлення даних до 150 днів
У Міноборони не бачать підстав продовжувати термін оновлення даних до 150 днів
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що наразі немає підстав для збільшення термінів оновлення даних для військовозобов’язаних у ТЦК з 60 до 150 днів.
Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».
Читайте також
«Насправді наразі кінцевим терміном оновлення своїх даних залишається 16 липня згідно з чинним законодавством. Консультації і дискусії з цього приводу тривають, втім на даний момент ми не бачимо підстав для того, щоб цей термін продовжувати до 150 днів, адже є застосунок Резерв+, в якому можна оновити свої дані протягом кількох хвилин», — зазначив речник.
За його словами, ініціативи щодо впровадження подовжень термінів для оновлення даних військовозобов’язаних українців спостерігаються з боку певних депутатів, але позиція Міністерства оборони наразі збігається з нормами, які прописані у законі.
Читайте також
Нагадаємо, раніше народний депутат від «ЄС» Володимир Ар’єв в ефірі одного із українських каналів заявив, що законопроектом пропонується встановити строк для оновлення даних у 150 днів.
На думку Ар’єва, «система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку „Резерв+“ і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК».
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.