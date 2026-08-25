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Рейдерство в Україні: кількість справ падає, але захоплень майна більшає

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Справи про перешкоджання бізнесу та захоплення майна підприємств цьогоріч до суду ще не дійшли
Справи про перешкоджання бізнесу та захоплення майна підприємств цьогоріч до суду ще не дійшли
В Україні продовжує зменшуватися кількість кримінальних проваджень, пов’язаних із рейдерством. Від початку року правоохоронці відкрили 103 такі справи — на 36% менше, ніж за аналогічний період торік, і в п’ять разів менше, ніж у 2021 році.
Про це свідчать дані Опендатабот.
У середньому цьогоріч щомісяця відкривають близько 15 кримінальних проваджень щодо рейдерства. Найбільше їх зафіксували у березні — 31 справу.
Рейдерство в Україні: кількість справ падає, але захоплень майна більшає
Найпоширенішою категорією залишається підроблення документів, які подають для державної реєстрації компаній та ФОП. За відповідною статтею Кримінального кодексу відкрили 74 провадження, або 72% від загальної кількості.
Ще 17 справ стосуються протиправного заволодіння майном підприємств, установ чи організацій, а 12 — протидії законній господарській діяльності.
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Справ поменшало, але заволодінь майном — більше

Попри загальне скорочення кількості проваджень, справ про протиправне заволодіння майном підприємств стало більше. Їх уже відкрили більше, ніж за весь минулий рік.
Рейдерство в Україні: кількість справ падає, але захоплень майна більшає
Водночас частка таких справ у загальній структурі рейдерських проваджень зросла більш ніж удвічі — із 7% у 2025 році до 17% цьогоріч.
Підозру наразі оголосили лише у кожній п’ятій справі — у 21 із 103 проваджень. До суду направили 11 справ, і всі вони стосуються підроблення документів.
Водночас жодне провадження, відкрите цьогоріч за статтями про протидію законній господарській діяльності або протиправне заволодіння майном підприємств, до суду поки не дійшло.
Раніше ми повідомляли, що операція НАБУ і САП «Форрест Гамп» стала однією із останніх найбільш резонансних справ цього року. Вона стосується викриття масштабної схеми рейдерського захоплення нерухомості та підприємств у Києві.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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