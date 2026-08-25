Рейдерство в Україні: кількість справ падає, але захоплень майна більшає Сьогодні 10:32

Справи про перешкоджання бізнесу та захоплення майна підприємств цьогоріч до суду ще не дійшли

В Україні продовжує зменшуватися кількість кримінальних проваджень, пов’язаних із рейдерством. Від початку року правоохоронці відкрили 103 такі справи — на 36% менше, ніж за аналогічний період торік, і в п’ять разів менше, ніж у 2021 році.

Про це свідчать дані Опендатабот

У середньому цьогоріч щомісяця відкривають близько 15 кримінальних проваджень щодо рейдерства. Найбільше їх зафіксували у березні — 31 справу.

Найпоширенішою категорією залишається підроблення документів, які подають для державної реєстрації компаній та ФОП. За відповідною статтею Кримінального кодексу відкрили 74 провадження, або 72% від загальної кількості.

Ще 17 справ стосуються протиправного заволодіння майном підприємств, установ чи організацій, а 12 — протидії законній господарській діяльності.

Справ поменшало, але заволодінь майном — більше

Попри загальне скорочення кількості проваджень, справ про протиправне заволодіння майном підприємств стало більше. Їх уже відкрили більше, ніж за весь минулий рік.

Водночас частка таких справ у загальній структурі рейдерських проваджень зросла більш ніж удвічі — із 7% у 2025 році до 17% цьогоріч.

Підозру наразі оголосили лише у кожній п’ятій справі — у 21 із 103 проваджень. До суду направили 11 справ, і всі вони стосуються підроблення документів.

Водночас жодне провадження, відкрите цьогоріч за статтями про протидію законній господарській діяльності або протиправне заволодіння майном підприємств, до суду поки не дійшло.

Раніше ми повідомляли , що операція НАБУ і САП «Форрест Гамп» стала однією із останніх найбільш резонансних справ цього року. Вона стосується викриття масштабної схеми рейдерського захоплення нерухомості та підприємств у Києві.

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