У Міністерстві цифровізації Польщі розкрили, скільки витратили на Starlink для України
З 2022 року Польща спрямувала понад 480 млн злотих на закупівлю терміналів Starlink і оплату абонентського обслуговування супутникового зв’язку для України. До кінця 2026 року на ці потреби планують витратити ще понад 100 млн злотих.
Про це повідомляє Rzeczpospolita.
Скільки Польща витратила на Starlink для України
Польща з 2022 року профінансувала закупівлю майже 30 тис. терміналів Starlink для України і продовжує оплачувати абонентське обслуговування значної їх частини.
У Міністерстві цифровізації Польщі повідомили, що з Фонду допомоги спрямували:
- у 2022−2023 роках 202,3 млн злотих;
- у 2024 році 120,5 млн злотих;
- у 2025 році 132,7 млн злотих;
- у 2026 році 25,5 млн злотих.
У відомстві також зазначили, що чинний договір на фінансування цієї програми діє до кінця грудня 2026 року. Його сума становить 143,3 млн злотих.
Чи фінансуватиме Польща Starlink у 2027 році
Наразі угод на фінансування проєкту в наступні роки не підписано. Однак це не означає, що Польща припинить підтримку.
Рішення про подальше фінансування ухвалюватимуть на рівні уряду.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що ЄС розробляє власний аналог Starlink, який планують запустити з 2029 року. Європейський комісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС не розпорошувати ресурси на окремі національні космічні проєкти, поки Євросоюз створює спільний «Європейський космічний щит». Зокрема, ЄС будує систему супутникового звʼязку IRIS², яку називають європейським аналогом Starlink.
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