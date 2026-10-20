У Міністерстві цифровізації Польщі розкрили, скільки витратили на Starlink для України

Наразі угод на фінансування проєкту в наступні роки не підписано

З 2022 року Польща спрямувала понад 480 млн злотих на закупівлю терміналів Starlink і оплату абонентського обслуговування супутникового зв’язку для України. До кінця 2026 року на ці потреби планують витратити ще понад 100 млн злотих.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Скільки Польща витратила на Starlink для України

Польща з 2022 року профінансувала закупівлю майже 30 тис. терміналів Starlink для України і продовжує оплачувати абонентське обслуговування значної їх частини.

У Міністерстві цифровізації Польщі повідомили, що з Фонду допомоги спрямували:

у 2022−2023 роках 202,3 млн злотих;

у 2024 році 120,5 млн злотих;

у 2025 році 132,7 млн злотих;

у 2026 році 25,5 млн злотих.

У відомстві також зазначили, що чинний договір на фінансування цієї програми діє до кінця грудня 2026 року. Його сума становить 143,3 млн злотих.

Чи фінансуватиме Польща Starlink у 2027 році

Наразі угод на фінансування проєкту в наступні роки не підписано. Однак це не означає, що Польща припинить підтримку.

Рішення про подальше фінансування ухвалюватимуть на рівні уряду.