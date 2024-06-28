У Мінфіні назвали середню зарплату в Агентстві відновлення — Finance.ua

У Мінфіні назвали середню зарплату в Агентстві відновлення Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

У Мінфіні назвали середню зарплату в Агентстві відновлення

Станом на квітень середній розмір нарахованої заробітної плати працівникам Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури становить 35,3 тис. грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів України у коментарі Укрінформу

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«Станом на квітень 2024 року середній розмір нарахованої зарплати серед усіх працівників в Агентстві відновлення становив 35,3 тис. грн», — ідеться у відповіді.

У Мінфіні додали, що це в 1,87 раза більше за середню заробітну плату в Україні за підсумками першого кварталу цього року, зафіксовану Держстатом, — 18,9 тис. грн.

Також міністерство нагадало, що з 2024 року в Україні запроваджено нову модель оплати праці державних службовців, яка передбачає зменшення частки змінних складових заробітної плати та посилення ролі посадового окладу. Це знижує корупційні ризики та підвищує стабільність заробітної плати.

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Для максимальної прозорості Міністерство фінансів у січні 2024 року розробило аналітичний інструмент (дашборд) щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади, де можна слідкувати за оперативною інформацією про розмір заробітних плат у держсекторі.

Укрінформ За матеріалами:

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