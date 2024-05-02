У Мінекономіки спрогнозували рівень зростання економіки у 2024 році — Finance.ua

У Мінекономіки спрогнозували рівень зростання економіки у 2024 році Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

У Мінекономіки спрогнозували рівень зростання економіки у 2024 році

Попри війну українська економіка у 2024 році, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, хоча російські ракетні обстріли можуть погіршити цей показник.

Такий прогноз зробила перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко, відкриваючи Форум Kyiv Investment Day.

Урядовиця нагадала, що після масштабного падіння економіки — майже на 30% у 2022 році - торік почалося зростання, яке становило щонайменше 5,3%.

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«Очікуємо, що цього року економіка продовжить відновлення — принаймні на 4,5−4,6%. Звичайно, показники можуть бути гіршими через ракетні обстріли, в першу чергу української енергетичної інфраструктури, але наш базовий прогноз поки що на рівні 4,6%», — розповіла Свириденко.

За її словами, забезпечити таке зростання допоможе передовсім розвиток вітчизняного ВПК. У Мінекономіки підрахували: локалізація половини бюджету, виділеного на закупівлю озброєнь, і створення спільних виробництв з іноземними компаніями в нашій країні забезпечать додатковий приріст ВВП щонайменше на 3,6%.

«Навіть минулорічні показники засвідчили, що принаймні 1% зростання національного валового продукту забезпечив саме розвиток військово-промислового комплексу», — пояснила перший віцепрем'єр.

Другим драйвером економічного зростання вона назвала розвиток експорту і вдосконалення транспортних коридорів. Ідеться, зокрема, про поширення дії морського коридору не лише на аграрну, а й на інші види експортної продукції, у тому числі металургійну, а також товари з високою доданою вартістю.

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«Для нас це критично важливо. Як, звичайно ж, і розширення енергетичних можливостей України, розбудова нових енергетичних потужностей. Нам потрібно будувати і розвивати децентралізовану високоманеврену генерацію», — наголосила Свириденко.

На її переконання, відновлення, яке триває попри все, — важливий аргумент на користь інвестування в Україну навіть за таких складних умов. Адже історія знає не багато країн, які, перебуваючи у війні, демонстрували економічне зростання.

Довідка Finance.ua:

у МВФ прогнозують цьогорічне зростання реального валового внутрішнього продукту України на 3,2%;

у 2025 році темпи мають прискоритися до 6,5%, а до 2029-го — стабілізуватися на рівні 4,5% рік до року;

за підсумками 2022-го економічне падіння становило 29%.

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Укрінформ За матеріалами:

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