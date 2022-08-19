У Мінцифри розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга розмитнення авто — Finance.ua

У Мінцифри розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга розмитнення авто Вчора 12:20 — Особисті фінанси

У Мінцифри розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга розмитнення авто

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, коли в «Дії» запрацює послуга розмитнення авто.

Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону.

Послуга готова на 90% технічно. Попри те, що ще не ухвалений законопроєкт. Нова послуга полягає у тому, що не тільки вона відцифрована і це можна зробити онлайн — у кілька кліків розмитнити авто, яке ви купили за кордоном. А і в тому, що змінюється взагалі формула. Тобто немає суб’єктивних факторів, оцінок вартості розмитнення для митника — прибирається в корені вся корупція. Але для цього потрібно проголосувати і змінити цю формулу. Потрібно, щоб депутати підтримали законопроєкт, який розробив уряд і направив до парламенту. Зараз ми чекаємо на проведення комітету. — Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Він висловив сподівання, що нардепи проголосують за відповідний проєкт закону.

Тобто законопроєкт ще має розглянути профільний комітет Верховної Ради, і тільки потім він потрапить до сесійної зали українського парламенту.

Довідка Finance.ua:

у липні завдяки припиненню дії пільгового розмитнення автомобілів до державного бюджету вдалось залучити 1,72 мільярда гривень;

з 1 квітня 2022 року українці могли розмитнювати автівки без сплати податків. Депутати 21 червня скасували це рішення та повернули звичайне оподаткування, яке починає працювати з 1 липня;

за цей час було завезено понад 120 тисяч автівок.

ТСН За матеріалами:

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