Розмитнення авто в липні принесло в бюджет понад 1,7 мільярда — Finance.ua
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Розмитнення авто в липні принесло в бюджет понад 1,7 мільярда

Казна та Політика
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Розмитнення авто в липні принесло в бюджет понад 1,7 мільярда
Розмитнення авто в липні принесло в бюджет понад 1,7 мільярда
У липні завдяки припиненню дії пільгового розмитнення автомобілів до державного бюджету вдалось залучити 1,72 мільярда гривень.
Про це повідомив народний депутат, перший заступник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За перший місяць без пільги на територію України було ввезено 13 584 авто. Надходження до бюджету становлять 1,72 млрд грн. З них:
  • ввізне мито — 384 млн грн;
  • акцизний податок — 263 млн грн;
  • ПДВ — 1,079 млн грн.
«Надходження перевищують приблизно у 2 рази весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом 3 місяців», — додав нардеп.
Крім цього, він зауважив, що розмитнення авто склало 7,3% від усіх митних платежів у липні. Більше принесли лише нафтопродукти — 10,8% або 2,47 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 квітня 2022 року українці могли розмитнювати автівки без сплати податків. Депутати 21 червня скасували це рішення та повернули звичайне оподаткування, яке починає працювати з 1 липня;
  • за цей час було завезено понад 120 тисяч автівок.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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