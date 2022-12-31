У Мінцифри анонсували нові державні фінсервіси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінцифри анонсували нові державні фінсервіси

Особисті фінанси
26
У Мінцифри анонсували нові державні фінсервіси
У Мінцифри анонсували нові державні фінсервіси
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск наступного року фінансових сервісів і створення єдиного реєстру соціальних виплат.
Про це він повідомив у випуску програми ОК Talk.
«Ми хочемо наступного року запустити фінансові сервіси, вони пов’язані, зокрема, з відновленням і соцсферою», — сказала Федоров.
Читайте також
Очільник Мінцифри зазначив, що в планах створення та організація послуг, які стимулюватимуть розвиток фінансової сфери на кшталт підтримки або відкриття рахунків за допомогою порталу «Дія», але наголосив, що про створення окремого банку не йдеться.
«80 тис. в середньому в день онлайн-рахунків у банках відкривається завдяки онлайн підпису і шерингу паспорту в „Дії“. Це технологія, яка розвинула фінтех і зробила нову ітерацію його розвитку», — сказав він.
Місце для вашої реклами
За його словами, у міністерстві думають про можливість монетизації цих послуг.
Також у планах Мінцифри, повідомив міністр, створити єдиний реєстр соцвиплат, оскільки це допоможе економити мільярди гривень, адже дані постійно та своєчасно оновлюватимуться.
Федоров наголосив, що серед пріоритетів розвитку порталу «Дія» у 2023 році — закінчити цифровізацію всіх послуг, розвиток інновацій людського капіталу та military-tech.

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.