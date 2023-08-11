У Мінцифрі розповіли, скільки людей працюють над «Дією» — Finance.ua
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У Мінцифрі розповіли, скільки людей працюють над «Дією»

Казна та Політика
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У Мінцифрі розповіли, скільки людей працюють над «Дією»
У Мінцифрі розповіли, скільки людей працюють над «Дією»
Мстислав Банік, керівник з розвитку цифрових послуг у Мінцифри розповів в інтерв'ю Ain.ua, як влаштована робота над найпопулярнішим державним сервісом «Дія».
Наразі над сервісом працюють кілька команд паралельно.
«У нас є дві команди, котрі працюють у тандемі. Це команда Мінцифри та команда державного підприємства (ДП) «Дія». На поверхні здається, що все просто, але це не так. «Дія» — не лише про функцію в застосунку. Це насамперед робота, яку користувач не бачить і не має бачити, — закони та нормативка. Це команда десь з 10 людей, які мають стежити за тим, щоб все нормально працювало в застосунку, відповідно до чинного законодавства.
Команда, яку очолюю я, відповідає за розвиток електронних послуг. Це близько 30 людей. У ДП — вже продуктова історія, і вони роблять все те, що ви бачите після тапу на іконку «Дія» у смартфоні. За розробку відповідає близько 30 людей. Загалом менше сотні", — розповів Банік.
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Він також повідомив, що застосунком «Дія» користуються 19,425 млн українців. Серед них — 23% людей, старших за 55 років.
Банік також розповів, що на портал йдуть не супермасові послуги. «Все, де аудиторія максимально широка, — в застосунок. Тому в застосунку і лампочки, і військові облігації. А от на порталі — отримання грантів на бізнес. Чи послуги з будівельної сфери», — каже він.

Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі 📱

За матеріалами:
dev.ua
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