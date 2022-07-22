У Мін'юсті розповіли, що змінюється в трудовому законодавстві в умовах воєнного стану — Finance.ua

У Мін'юсті розповіли, що змінюється в трудовому законодавстві в умовах воєнного стану Вчора 11:01 — Особисті фінанси

У Мін'юсті розповіли, що змінюється в трудовому законодавстві в умовах воєнного стану

19 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин». Цей закон вносить зміни у трудове законодавство України, зокрема, в умовах воєнного стану.

Про деталі закону розповіли у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції м. Львів.

Що змінюється в трудовому законодавстві в умовах воєнного стану:

роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору;

скасовується право на виплату військовослужбовцям середнього заробітку за місцем роботи, яке за ними зберігається на час призову на військову службу відповідно до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю;

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працівники, які виїхали за межі України або внутрішньо переміщені особи, можуть піти у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 90 календарних днів. При цьому час перебування у відпустці не входитиме до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку;

тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень лише для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури. При цьому пропорційно до збільшення норми праці здійснюють її оплату;

у період дії воєнного стану тривалість щорічної основної відпустки роботодавець може обмежити 24 календарними днями. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, не використані дні переносяться на період після припинення або скасування воєнного стану;

звернутися до суду про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право в місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення, а у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, — у тримісячний строк з дня одержання письмового повідомлення про розмір виплат.

Також з метою захисту прав працівників у період військового стану законом відновлено позапланові перевірки з питань дотримання законів про працю.

Довідка Finance.ua:

президент підписав Закон (проєкт № 7251) «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин». Що означають ці зміни для українців пояснила Світлана Кожушко, кандидат юридичних наук, експертка з трудового права.

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