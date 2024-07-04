У Microsoft відбулась хвиля скорочень — Finance.ua

У Microsoft відбулась хвиля скорочень Сьогодні 22:21 — Фондовий ринок

У Microsoft відбулась хвиля скорочень

У соціальних мережах з’явилися повідомлення про масові звільнення в Microsoft. Кілька співробітників компанії повідомили, що їхні посади були ліквідовані.

Про це повідомляє Insider Gaming.

Старший менеджер з продуктів у Microsoft Анжела Віснесс, написала, що вона тепер перебуває в пошуках нового виклику.

Користувачка Jessabirdy повідомила, що була звільнена з Microsoft, але вона вдячна за можливість працювати в команді Xbox.

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Корі Еберт, технічний менеджер програм, заявив, що його робочі стосунки з Microsoft було припинено у зв’язку зі змінами в напрямку бізнесу та ландшафту.

Раніше цього року Microsoft оголосила про скорочення 1900 співробітників компанії. У травні 2024 року було також оголошено про закриття чотирьох своїх ігрових студій, включно з Tango Gamewords та Arkane Austin.

Наразі не відома точна кількість постраждалих від звільнень у Microsoft, а також те, чи входять вони до числа осіб, яких планували звільнити в липні. Також компанія могла скоротити ще 1000 осіб з відділу MR та «хмари» Azure.

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