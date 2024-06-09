Microsoft скоротить сотні працівників у своєму хмарному підрозділі Azure — Finance.ua

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Microsoft скоротить сотні працівників у своєму хмарному підрозділі Azure

Фондовий ринок
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Microsoft скоротить сотні працівників у своєму хмарному підрозділі Azure
Microsoft скоротить сотні працівників у своєму хмарному підрозділі Azure
Microsoft скоротить сотні робочих місць у своєму хмарному підрозділі Azure.
Про це повідомляє Reuters.

Чому Microsoft звільняє працівників

Як зазначається, звільнення торкнуться таких підрозділив компанії, як Azure for Operations і Mission Engineering. В Azure під скорочення потраплять до 1500 робочих місць.
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«Організаційні та кадрові зміни є необхідною та регулярною частиною управління нашим бізнесом. Ми продовжимо розставляти пріоритети та інвестувати у стратегічні галузі зростання для нашого майбутнього, а також на підтримку наших клієнтів та партнерів», — заявив агентству Reuters представник Microsoft.
Хмарний сервіс Microsoft Azure переживає різке зростання завдяки великим інвестиціям компанії в штучний інтелект та доступу до бажаних технологій OpenAI (розробник ChatGPT).
Azure for Operations і Mission Engineering є частиною організації Strategic Missions and Technologies, яка створена у 2021 році та займається квантовими обчисленнями та космосом.
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У січні цього року компанія скоротила 1900 робочих місць у Activision Blizzard та Xbox.
Крім того, Microsoft розпочала реструктуризацію своєї організації змішаної реальності, але продовжить продавати свою гарнітуру доповненої реальності HoloLens 2.
У 2024 році хвиля звільнень зачепила багато технологічних компаній, включаючи Amazon.com і Salesforce.
За матеріалами:
Novyny.live
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