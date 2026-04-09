​​ВАКС дозволив екстрадицію Дубілета-старшого у справі ПриватБанку про розкрадання 8,2 млрд грн

Вищий антикорсуд задовольнив клопотання прокурора про екстрадицію ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета до України. Раніше Дубілета заочно взяли під варту.

Оскільки він перебуває в Ізраїлі, виконати це рішення неможливо, через що виникла необхідність в його екстрадиції.

«За версією обвинувачення, напередодні націоналізації ПриватБанку топпосадовці, включно із Дубілетом, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату 315 млн доларів (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd» — йдеться в повідомленнію

Загалом у справі шестеро обвинувачених:

сам ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет;

його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;

начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;

начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;

начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.

«Є ще одна справа, повʼязана з ПриватБанком. Вона стосується заволодіння 9,2 млрд грн банку. В цій справі фігурує Ігор Коломойський. Буде, можливо, вирішуватися питання щодо її об’єднання» — пише Центр протидії корупці ї.

