ВАКС дозволив екстрадицію Дубілета-старшого у справі ПриватБанку про розкрадання 8,2 млрд грн
Вищий антикорсуд задовольнив клопотання прокурора про екстрадицію ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета до України. Раніше Дубілета заочно взяли під варту.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Оскільки він перебуває в Ізраїлі, виконати це рішення неможливо, через що виникла необхідність в його екстрадиції.
«За версією обвинувачення, напередодні націоналізації ПриватБанку топпосадовці, включно із Дубілетом, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату 315 млн доларів (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd» — йдеться в повідомленнію
Загалом у справі шестеро обвинувачених:
- сам ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет;
- його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;
- начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;
- начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;
- начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.
«Є ще одна справа, повʼязана з ПриватБанком. Вона стосується заволодіння 9,2 млрд грн банку. В цій справі фігурує Ігор Коломойський. Буде, можливо, вирішуватися питання щодо її об’єднання» — пише Центр протидії корупції.
Поділитися новиною
Також за темою
