У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд — Шмигаль — Finance.ua

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд — Шмигаль Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд.

«Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США $4,2 млрд. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад $2 млрд. Ці кошти потрібні нам на критично важливі видатки: фінансування зарплат та пенсій, освіта та медицина», — сказав Шмигаль на засіданні уряду.

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Також прем’єр повідомив, що у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ щодо перспектив підготовки та перегляду Моніторингової програми.

«Це шлях до нового етапу співпраці з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі», — підсумував він.

Нагадаємо, Україна сподівається , що Міжнародний валютний фонд затвердить нову програму з Україною вже у другому кварталі 2023 року. Перший транш може сягати 5 млрд доларів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив , що західні союзники України мають у 2023 році загалом надати 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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