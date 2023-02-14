США готують новий пакет допомоги Україні на $10 млрд — Finance.ua
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США готують новий пакет допомоги Україні на $10 млрд

Казна та Політика
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США готують новий пакет допомоги Україні на $10 млрд
США готують новий пакет допомоги Україні на $10 млрд, Фото: washingtonpost.com
Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня.
При цьому, як пише The Washington Post, американські чиновники попереджають про вирішальний момент у війні проти російських загарбників.
За даними видання, адміністрація президента Джо Байдена також працює з Конгресом над схваленням ще $10 млрд прямої бюджетної допомоги Києву і, як очікується, оголосить про ще один великий пакет військової допомоги наступного тижня, а також про введення додаткових санкцій проти кремля.
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Із наближенням річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну офіційні особи США повідомили українським лідерам, що вони зіткнулися з критичним моментом, щоб змінити траєкторію війни.
Чиновники в Білому домі кажуть, що вже надані Києву пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки є «найкращим шансом рішуче змінити хід війни».
Нагадаємо, Україна залучить через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) грант від США та інших донорів на понад 2,6 млрд дол. США, які будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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