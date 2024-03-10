У лютому цього року помітно зросли продажі нових вантажівок — Finance.ua

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У лютому цього року помітно зросли продажі нових вантажівок

Технології&Авто
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У лютому цього року помітно зросли продажі нових вантажівок
У лютому цього року помітно зросли продажі нових вантажівок, Фото: freepik
Протягом лютого цього року в Україні зареєстрували 1 025 нових комерційних автомобілів, що на 31% більше, ніж у січні.
Про це повідомив Укравтопром.
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Порівнюючи показники за цей самий період у 2023 році, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 41%.

До рейтингу моделей-лідерів продажів лютого увійшли:

  • Renault — 303 од.,
  • Scania — 68 од.,
  • Mercedes-Benz — 56 од.,
  • Citroen — 54 од.,
  • MAN — 54 од.
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Всього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 1,8 тис. нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, у 2023 році порівняно з 2022 роком продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% до майже 61 тис. одиниць. Серед нових легкових автомобілів у 2023 році найбільшим попитом користувалися машини марки Toyota — 10 197 зареєстрованих автомобілів.
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За матеріалами:
Укравтопром
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