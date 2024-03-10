У лютому цього року помітно зросли продажі нових вантажівок — Finance.ua

У лютому цього року помітно зросли продажі нових вантажівок Сьогодні 06:12 — Технології&Авто

У лютому цього року помітно зросли продажі нових вантажівок, Фото: freepik

Протягом лютого цього року в Україні зареєстрували 1 025 нових комерційних автомобілів, що на 31% більше, ніж у січні.

Про це повідомив Укравтопром.

Порівнюючи показники за цей самий період у 2023 році, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 41%.

До рейтингу моделей-лідерів продажів лютого увійшли:

Renault — 303 од.,

Scania — 68 од.,

Mercedes-Benz — 56 од.,

Citroen — 54 од.,

MAN — 54 од.

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Всього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 1,8 тис. нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у 2023 році порівняно з 2022 роком продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% до майже 61 тис. одиниць. Серед нових легкових автомобілів у 2023 році найбільшим попитом користувалися машини марки Toyota — 10 197 зареєстрованих автомобілів.

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