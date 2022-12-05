У Литві завершується обмін готівкової гривні на євро — Finance.ua
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У Литві завершується обмін готівкової гривні на євро

Особисті фінанси
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У понеділок, 5 грудня, спливає термін, в який українці у Литві мають змогу обміняти готівкові гривні на євро.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Програма обміну готівкової гривні на євро була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви.
Завдяки програмі українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають у Литві, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених литовських банках для задоволення життєвих потреб.
Чому програму згортають? ЇЇ завершують через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.
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Загалом станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Литві більше 400 тис. грн.
Програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), в Німеччині (30 жовтня 2022 року), у Швеції (13 листопада 2022 року) та Швейцарії (25 листопада 2022 року).
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За матеріалами:
Finance.ua
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