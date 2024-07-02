У литовських поїздах з’явиться 3-й клас, де квитки будуть дешевшими на 30% — Finance.ua
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У литовських поїздах з’явиться 3-й клас, де квитки будуть дешевшими на 30%

Особисті фінанси
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У литовських поїздах з’явиться 3-й клас, де квитки будуть дешевшими на 30%
У литовських поїздах з’явиться 3-й клас, де квитки будуть дешевшими на 30%
Компанія LTG Link запроваджує третій клас на маршруті Вільнюс-Клайпеда-Вільнюс. Квиток у третьому класі коштує лише 13,60 євро, це на третину менше, ніж у другому.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на madeinvilnius.lt.
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«Маршрут Вільнюс-Клайпеда — один із найпопулярніших у літній сезон. Щодня послугами цього маршруту користуються близько 2000 пасажирів. Щоб запропонувати дешевші квитки, компанія змінила організацію перевезення пасажирів цим маршрутом, у вагонах купейного типу», — сказано в повідомленні.
Квитки до третього класу почнуть діяти з 15 липня, а купити їх можна з 1 липня.
У купе є по 6 місць, тож групам їздити буде дешевше. Квиток за таке місце буде дешевшим, студенти платитимуть менше 7 євро. Квиток другого класу, залежно від поїзда, коштує від 20,30 євро, першого — від 35,30 євро.
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Охочі поїхати з Вільнюса до Клайпеди у вагоні третього класу, вже зараз можуть купувати квитки. Якщо ці квитки будуть популярними, компанія розгляне можливість запровадження третього класу і на інших маршрутах.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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