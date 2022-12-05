У листопаді рф недоотримала 90 мільярдів рублів нафтогазових доходів — Finance.ua

У листопаді рф недоотримала 90 мільярдів рублів нафтогазових доходів
У листопаді бюджет росії недоотримав 90,2 млрд рублів нафтогазових доходів щодо очікувань Мінфіну.
Про це пише Forbes russia з посиланням на заяву Мінфіну рф.
При цьому у грудні російський Мінфін прогнозує приплив додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету в розмірі 176,1 млрд рублів — у зв’язку з тим, що нафта на ринку дорожча, ніж було закладено в базовий рівень.
Як прогнозують у Мінфіні рф, таким чином сукупний за два місяці обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів становитиме 85,9 млрд рублів.
При цьому у 2022 році у рф «тимчасово призупинено» бюджетне правило, яке регулювало використання додаткових доходів федерального бюджету від продажу нафти і газу, тому купівель іноземної валюти і золота за рахунок цих грошей не буде.
У Мінфіні рф заявляють, що у листопаді росія отримала загалом 866,4 млрд рублів нафтогазових доходів — це на 32% менше, ніж було в жовтні (1281,7 млрд рублів).
У жовтні обсяг надходжень від продажу енергоресурсів був найбільшим щонайменше із січня 2021 року, свідчить статистика міністерства.
Обсяг додаткових нафтогазових доходів у листопаді обвалився майже вчетверо відносно жовтня: 108,9 млрд рублів проти 435,1 млрд рублів.
Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.
Альянс ОПЕК+ в неділю, 4 грудня, погодився зберегти видобуток на поточному рівні, щоб оцінити вплив від уповільнення китайської економіки на попит і ціни на російську нафту країнами G7 на пропозицію.
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