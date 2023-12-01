У листопаді чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився до $2,5 млрд — Finance.ua
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У листопаді чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився до $2,5 млрд

Валюта
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У листопаді чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився до $2,5 млрд
У листопаді чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився до $2,5 млрд
У листопаді 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,453 млрд доларів, що на 26,49% менше від жовтневого обсягу чистого продажу (3,337 млрд доларів).
Про це свідчать дані НБУ.
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Так, у листопаді НБУ купив на міжбанку 0,004 млрд доларів, а продав 2,457 млрд доларів.
У жовтні НБУ купив на міжбанку 0,014 млрд доларів, а продав 3,351 млрд доларів.
У листопаді чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився до $2,5 млрд
У вересні чистий продаж НБУ валюти на міжбанку становив 2,691 млрд доларів, у серпні - 2,364 млрд доларів, у липні - 1,933 млрд доларів, у червні - 1,798 млрд доларів, у травні - 1 928 млн доларів, у квітні - 1 370 млн доларів, у березні - 1 669 млн доларів, у лютому — 2,431 млрд доларів, у січні - 3,082 млрд доларів, у грудні минулого року — 3 164 млн доларів, у листопаді - 1,569 млрд доларів, у жовтні - 2,032 млрд доларів, у вересні - 2 753 млн доларів.

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Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками серпня було від'ємним і становило 1 330 млн доларів, у липні - 1,195 млрд доларів, у червні - 3 956 млн доларів, у травні - 3 354 млн доларів, у квітні - 2 203 млн доларів, у березні - 1 776 млн доларів, у лютому — 308 млн доларів.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження, ураховуючи потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб'єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби.
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За матеріалами:
Українські Новини
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