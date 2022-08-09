У липні ринок праці зріс на 14%: кого та в яких регіонах шукають найбільше — Finance.ua

У липні ринок праці зріс на 14%: кого та в яких регіонах шукають найбільше Вчора 20:01 — Особисті фінанси

У липні ринок праці зріс на 14%: кого та в яких регіонах шукають найбільше

У липні ринок праці на заході України досягнув 75% від показників минулого року.

Про це свідчать дані сайту з пошуку роботи Work.ua.

Ринок праці демонструє незначне пожвавлення. За липень кількість вакансій зросла на 14%. Примітно, що минулого року в липні спостерігався спад у порівнянні з червнем.

Топ-5 областей України за вакансіями

Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська — 10 839, Львівська — 4 950, Дніпропетровська — 3 618, Одеська — 2 128 та Івано-Франківська область — 1 389 вакансій.

У Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій у липні 2022-го уже досягла 80% та 76% від кількості вакансій у липні 2021 року.

Інфографіка: Work.ua

Найбільший приріст пропозицій роботи в липні спостерігався на Дніпропетровщині (+25%), у Запорізькій (+21%), Миколаївській (+21%), Кіровоградській (+17%) та Київській областях (+16%).

Кого в липні шукали найбільше

Липнева п’ятірка лідерів у рейтингу з найбільшою кількістю вакансій за місяць не змінилася. Зріс лише попит на таких популярних спеціалістів:

менеджер з продажу — 3 246 вакансій (+13%);

продавець-консультант — 2 260 вакансій (+11%);

бухгалтер — 1 628 вакансій (+20%);

водій — 1 265 вакансій (+16%);

кухар — 1 149 вакансій (+11%).

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Якщо порівнювати з червнем, то в липні спостерігаємо найбільший приріст нових вакансій у цих категоріях:

«Юриспруденція» +38%;

«Освіта, наука» +31%;

«Фінанси, банк» +27%;

«Нерухомість» +25%;

«Страхування» +22%.

Зростання вакансій може свідчити про відновлення ділової активності в цих сферах бізнесу.

Топ-5 регіонів України за конкуренцією

Війна триває, і основний тренд на ринку праці незмінний: ринок залишається за роботодавцями. Однак фактор сезонності та міграційні процеси вплинули на загальний рівень конкуренції. У другий місяць літа середня кількість відгуків дещо знизилася. Цього липня конкуренція учетверо вища, ніж у липні минулого року.

Найвищою конкуренція в липні трималася у п’яти регіонах. Середня кількість відгуків на одну вакансію майже вдвічі знизилася порівнюючи з червнем у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

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Найнижча конкуренція — менше одного відгуку на вакансію на день — спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях.

За липень найбільше нових резюме з’явилось у таких регіонах:

Київська область — 32 300;

Дистанційно — 10 940;

Дніпропетровська область — 9 999;

Львівська область — 8 441;

Одеська область — 7 775.

Найбільше нових кандидатів з’явилося за посадами:

Інфографіка: Work.ua

Як порівняти з липнем минулого року, майже вшестеро зріс попит на посади «Оброблювач фото», «Адміністратор салону краси», «HTML-верстальник» та учетверо — на відеомонтажерів та графічних дизайнерів.

Топ-5 посад з найбільшою конкуренцією в липні та середня кількість відгуків на одну вакансію на день:

оброблювач фото — 13;

адміністратор салону краси — 13;

HTML-верстальник — 12;

відеомонтажер — 8;

графічний дизайнер — 7.

Список найменш конкурентних посад другий місяць поспіль очолює ендокринолог. Низька конкуренція також спостерігається за такими вакансіями, як Ruby on Rails програміст, лікар УЗД, пилорамник.

Зарплати: в регіонах незначний спад показників

Зарплати змінилися несуттєво, але в сторону зниження. Від початку літа медіана зарплат в Україні тримається на рівні 15 000 грн. Не змінилися зарплати у Київській області. Падіння зарплат на 3-6% спостерігається у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Найвища оплата праці традиційно у категоріях нерухомості та топменеджменту.

Інфографіка: Work.ua

Підвищення зарплат на рівні 2-6% відбулося у липні в категоріях «Сільське господарство та агробізнес», «Робочі спеціальності, виробництво», «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» і «Сфера обслуговування», «Управління персоналом, HR». Це може бути частково пов’язано з туристичним сезоном та збором врожаю.

У топ-5 найвисокооплачуваніших спеціалістів, не пов’язаних з ІТ-сферою:

медіабаєр — 57 500 грн;

телеведучий — 40 000 грн;

висотник і водій-міжнародник — по 35 000 грн;

керівник відділу продажу — 32 500 грн;

директор підприємства — 32 250 грн.

Найнижча оплата праці за вакансіями: прибиральник — 7 000 грн, санітар — 6 850 грн.

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