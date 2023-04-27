У Львові заборонять пасажирські автобуси з дизельними чи бензиновими двигунами з 2035 року — Finance.ua

У Львові заборонять пасажирські автобуси з дизельними чи бензиновими двигунами з 2035 року Сьогодні 16:33 — Технології&Авто

У Львові заборонять пасажирські автобуси з дизельними чи бензиновими двигунами з 2035 року

У Львові перевізники до 2035 року повинні оновити свій автопарк — перейти на електричні автобуси. У місті заборонять здійснювати пасажирські перевезення, використовуючи автобуси на дизельних і бензинових двигунах.

Про це розповів керівник департаменту мобільності міської ради Олег Забарило, презентуючи план розвитку електромобільності міста до 2035 року.

«До 2035 року весь рухомий склад міських автобусів має бути без двигуна внутрішнього згорання. Це мають бути екологічні сучасні електробуси. У нас є ряд проектів, в рамках яких ми плануємо придбання електробусів», — сказав він.

Забарило зауважив, що українське законодавство встановлює ліміти, які почнуть діяти в окресленому майбутньому, стосовно мінімальних норм присутності в рухомому складі електробусів. План львівської міськради синхронізували з цим законом.

Нагадаємо, в кінці березня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8172, ухвалений Радою у лютому, «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів».

Документ передбачає заборону на використання автобусів з дизельними та бензиновими двигунами внутрішнього згоряння на маршрутах громадського транспорту з 2036 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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