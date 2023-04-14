У Києві з'являться нові автобуси з Гамбурга (фото) — Finance.ua
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У Києві з'являться нові автобуси з Гамбурга (фото)

Казна та Політика
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У Києві з'являться нові автобуси з Гамбурга (фото)
У Києві з'являться нові автобуси з Гамбурга (фото)
У найближчі два тижні дорогами Києва почнуть їздити нові автобуси, які столиці подарувало місто-побратим Гамбург. Їх планують запустити на нові маршрути.
Як виглядають ці автобуси та в чому їхня відмінність — читайте нижче.
Як повідомляється на сайті КМДА, до столиці прибули 4 автобуси Mercedes з Німеччини. Це сучасний міський транспорт із системою відеоспостереження та Wi-Fi.
«Ці автобуси — сучасні, з низькою підлогою, із системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні — нам передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє. Три з них — це ті, про які я домовився під час нещодавнього візиту до Гамбурга. Ще один автобус приїде з німецького міста Галлє. Найближчим часом — після відповідної реєстрації цей пасажирський транспорт вийде на маршрути столиці», — повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За матеріалами:
РБК-Україна
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