У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти викрали з карток українців 6 мільйонів — Finance.ua
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У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти викрали з карток українців 6 мільйонів

Кримінал
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У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти викрали з карток українців 6 мільйонів
У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти викрали з карток українців 6 мільйонів, Фото: gp.gov.ua
Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації, яка обкрадала українців за допомогою фішингових сайтів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані організували схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів. Вони масово розсилали смс та розміщували оголошення у соцмережах з інформацією про можливість отримання допомоги від держави. Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб або одноразової допомоги від президента.
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До повідомлень долучали посилання на фейкові сайти банківських установ. На них потерпілі вводили свої справжні дані для доступу до онлайн-банкінгу.
Таким чином члени організації отримували коди доступу до банківських рахунків потерпілих та могли викрадати їх кошти. За попередньою інформацією, таким чином учасники групи заволоділи 6 млн грн.
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Наразі роботу фішингових сайтів заблоковано. Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуків у затриманих виявлено та вилучено мобільні телефони, десятки сім-карток операторів зв’язку, комп’ютери та ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки та готівка в сумі понад 150 тис грн та близько 5,5 тис євро.
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Слідчі дії тривають. Вирішуються питання про обрання затриманим запобіжних заходів та накладення арешту на їх майно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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