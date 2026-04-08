У Львові планують підвищити тарифи на проїзд

Найдорожчим способом оплати залишається готівка, якою користується лише 7% пасажирів

Львівська міська рада розпочала процедуру перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті та запропонувала помірне коригування вартості.

Запропоновані тарифи

Міська влада не підтримала ініціативу перевізників підвищити вартість проїзду до 42 грн. Натомість запропоновано такі зміни:

для студентів — 11,5 грн (нині 8,5 грн);

з ЛеоКарт — 23 грн (нині 17);

оплата банківською карткою — 26 грн (нині 20 грн);

готівкова оплата — 30 грн (нині 25 грн).

Таким чином, найдорожчим способом оплати залишається готівка, якою користується лише 7% пасажирів.

Водночас понад 30 різних категорій пільговиків та учнів Львівської громади, а також ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих та діти з інших громад, які навчаються у львівських школах, і надалі користуватимуться громадським транспортом у Львові безоплатно — на основі персоналізованої пільгової ЛеоКарт.

Остаточне рішення планують ухвалити після завершення регуляторної процедури, орієнтовно через місяць.

Причини перегляду

Перевізники аргументують необхідність підвищення вартості проїзду суттєвим здорожчанням пального.

Востаннє тарифи на проїзд в місті переглядали у 2025 році. І тоді вартість пального була майже вдвічі меншою — близько 48 грн за літр; зараз — понад 90 грн за літр, що суттєво впливає на собівартість перевезень.

До прикладу, комунальному АТП-1 лише у квітні потрібно буде додатково 22 млн грн, щоб покрити різницю у вартості пального. Водночас у міській раді підкреслюють, що всі рішення мають враховувати як економіку підприємств, так і інтереси пасажирів.

Як зазначив на засіданні виконавчого комітету директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, напередодні профільні департаменти вивчали економічні розрахунки, надані перевізниками, та дійшли висновку, що тариф справді потребує перегляду. Однак не на рівні, який пропонують автотранспортні підприємства.

«Впроваджені місяць тому тимчасові зміни в умовах роботи е-квитка, зокрема призупинення дії безкоштовних пересадок, дозволили перевізникам отримати додаткові кошти та забезпечити стабільну роботу громадського транспорту і на певний час відтермінувати зміну вартості проїзду. Втім, ціни на пальне продовжують зростати, що впливає на збільшення витрат галузі. Водночас наше завдання при формуванні тарифу — знайти баланс між стабільною роботою транспорту, подальшим оновленням рухомого складу та доступністю проїзду для мешканців», — зазначив Олег Забарило.

Подальші кроки

Вся регуляторна процедура коригування тарифів триватиме близько місяця, до першої декади травня. Лише після цього їх винесуть на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради, який і ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті через зростання вартості пального, електроенергії та супутніх витрат. «Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», — наголошує міський голова столиці Віталій Кличко.

За зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств він дав доручення підготувати розрахунки щодо можливого перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.