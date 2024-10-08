У Львові діють нові правила паркування: як змінилися ціни — Finance.ua

У Львові діють нові правила паркування: як змінилися ціни Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

У Львові діють нові правила паркування: як змінилися ціни

З 1 жовтня у Львові набули чинності нові умови паркування, а вартість — зросла. Серед основних нововведень — впровадження паркувальних секторів та введення нових видів пільгових абонементів на паркування.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської адміністрації.

Що таке секторальні абонементи та абонементи мешканця громади

Відповідно до нововведень, Львівська громада ділиться на 6 паркувальних зон:

перша зона є одним сектором;

друга та третя поділена на ще 15 секторів;

четверта, п’ята і шоста зони на сектори не діляться.

Такий поділ впровадили для того, щоб паркування за пільговим тарифом зробити доступним не тільки для мешканців окремого будинку, що прилягає до того чи іншого майданчика, а й для мешканців навколишніх вулиць без прив’язки до конкретної парковки. Тобто пільговий абонемент на паркування буде доступний для всіх мешканців будинку відповідного сектору. І діятиме він на будь-якому майданчику оператора в межах цього сектору.

«З 1 жовтня таку опцію мають також і люди, будинки яких не прилягають до майданчиків та ті, які живуть на вулицях, де немає паркування. Всі вони зможуть придбати собі пільговий абонемент та паркуватися дешевше на будь-якому майданчику в межах сектору, в якому вони проживають», — пояснив заступник начальника управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Так, мешканці 1-ї зони паркування мають право здійснювати паркування з використанням секторальних абонементів на відведених майданчиках відповідного оператора в межах 1-ї та 2-ї зони.

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Мешканці 2-ї, 3-ї зон паркування мають право здійснювати паркування з використанням секторальних абонементів на відведених майданчиках відповідного оператора в межах визначених секторів для паркування, у яких ці мешканці проживають.

Також впроваджується ще один пільговий абонемент — мешканця громади. Він дасть можливість громадянам, що зареєстровані у Львівській МТГ, паркуватися за дещо дешевшим тарифом в обраному секторі.

Тарифи на майданчиках для паркування

Тож з 1 жовтня тарифи на паркування такі:

у 1-й зоні — до 52 грн/год;

у 2-й зоні — до 36 грн/год;

у 3-й зоні — до 28 грн/год;

у 4-й зоні — до 20 грн/год;

у 5-й зоні паркування — до 52 грн/год;

у 6-й зоні — до 20 грн/год.

на майданчиках для паркування туристичного та великогабаритного вантажного транспорту (незалежно від місця розташування) — до 96 грн/год.

Як пояснюють в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР, остаточне рішення щодо тарифів та того чи іншого майданчика встановлюватимуть оператори, що обслуговують ці майданчики. Однак, ці розміри не можуть перевищувати гранично встановлених сесією.

Вартість пільгового паркування

Водночас для мешканців громади передбачили низку можливостей, аби паркування для них було дешевшим. Це, зокрема, знижки на погодинне паркування для мешканців, будинки яких прилягають до парковок, різні пільгові абонементи та додаткові знижки на їх придбання для окремих категорій людей.

Так, розмір вартості пільгового секторального місячного абонемента на паркування транспортних засобів (без ПДВ) в межах сектору буде:

у 1-й зоні — 960 грн;

у 2-й зоні — 800грн;

у 3-й зоні — 640 грн;

у 4-й зоні — 480 грн.

Розмір вартості пільгового секторального місячного абонемента мешканця громади на паркування транспортних засобів (без ПДВ) буде:

у 1-й зоні- не більше, ніж 24% мінімальної зарплати (станом на зараз — 1 920 грн);

у 2-й зоні — не більше, ніж 20% мінімальної зарплати (станом на зараз — 1 600грн);

у 3-й зоні — не більше, ніж 16% мінімальної зарплати (станом на зараз — 1 280 грн);

у 4-й зоні — не більше, ніж 12% мінімальної зарплати (станом на зараз — 960 грн).

Важливо: додаткову 50% знижку на придбання таких абонементів матимуть учасники бойових дій та члени сімей загиблих учасників бойових дій.

Розмір вартості пільгового абонементу для мешканців, будинки яких прилягають до майданчиків:

на 3 місяці — вартість не більше, ніж 20% мінімальної зарплати, або 1 600 грн;

на 6 місяців — вартість не більше, ніж 35% мінімальної зарплати або 2 800 грн;

на 12 місяців — вартість не більше, ніж 65% мінімальної зарплати або 5 200 грн.

У вихідні, святкові дні та з 20:00 год до 8:00 год у робочі дні плата за паркування з мешканців, які мають право на пільгову плату, не стягується.

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