У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень — Finance.ua
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У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень

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У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень
У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень
Правоохоронці у Львівській області заарештували майно компанії, яка належить російським громадянам. Сума арештованого становить 13 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підприємство орендувало приміщення у Львівській області площею 10 тисяч квадратних метрів. Фірма займалася обробкою деревини.
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Компанія, власниками якої є росіяни, проводила махінації з податками та не виплатила державі понад 320 тисяч гривень.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України). Суд арештував приміщення вартістю 13 млн гривень, його передали в управління АРМА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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