У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень — Finance.ua

У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень Вчора 19:45 — Фондовий ринок

У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень

Правоохоронці у Львівській області заарештували майно компанії, яка належить російським громадянам. Сума арештованого становить 13 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, підприємство орендувало приміщення у Львівській області площею 10 тисяч квадратних метрів. Фірма займалася обробкою деревини.

Читайте також АРМА продало на аукціоні 7 тисяч тонн аміаку російських компаній: лот став найдорожчим за весь час

Компанія, власниками якої є росіяни, проводила махінації з податками та не виплатила державі понад 320 тисяч гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України). Суд арештував приміщення вартістю 13 млн гривень, його передали в управління АРМА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.