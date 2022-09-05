АРМА продало на аукціоні 7 тисяч тонн аміаку російських компаній: лот став найдорожчим за весь час — Finance.ua

АРМА продало на аукціоні 7 тисяч тонн аміаку російських компаній: лот став найдорожчим за весь час Вчора 12:30 — Казна та Політика

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, продало на відкритих електронних торгах переданий в його управління рідкий технічний аміак у кількості понад 7 тисяч тонн.

Як ідеться у повідомленні агентства, ціна продажу склала понад 238 мільйонів гривень, через що цей лот став найдорожчим в його історії арештованим активом, реалізованим на електронному майданчику за рішенням суду. До цього найдорожчим лотом були 3 тисячі тонн соняшникової олії, які АРМА продало наприкінці минулого року за 93 мільйони гривень.

Вказане майно належить російським компаніям та було арештоване у справі про посягання на функціонування економіки держави. Наразі на торгах продано лише перший лот, тоді як загальний обсяг арештованого аміаку складає понад 40 тисяч тонн.

В АРМА кажуть, що продають його по частинах з метою збільшення конкуренції серед потенційних покупців та оптимізації логістичних процесів.

«Нещодавно АРМА перерахувало зі своїх депозитних рахунків більше 300 мільйонів гривень на потреби Міністерства оборони. Проте завдяки надходженню коштів від проданого аміаку обсяг депозитних коштів агентства знову наближається до 1 мільярда», — повідомив керівник агентства Дмитро Жоравович.

За його словами, ці кошти не чекатимуть судових рішень про конфіскацію, як було раніше, а будуть використаний для фінансування оборонних потреб держави за рахунок купівлі військових облігацій: «вже найближчим часом» АРМА має намір придбати перший пакет цінних паперів.

На даний момент покупцем аміаку сплачена вся необхідна сума, вона вже розміщена на депозитному рахунку АРМА у державному банку і на ці кошти вже нараховуються відсотки.

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