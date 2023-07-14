У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно приберуть із публічного простору міста — Finance.ua

У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно приберуть із публічного простору міста Сьогодні 12:33 — Казна та Політика

На пленарному засіданні Київради депутати затвердили перелік обʼєктів, що підлягають усуненню з публічного простору столиці. Йдеться про памʼятники, памʼятні знаки чи елементи оздоблення, повʼязані із комуністичним режимом, історією, культурою СРСР та росії, які містять радянські наративи і недостовірну історичну інформацію.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, цим рішенням Київ виходить на фінішну пряму в питанні дерусифікації столиці.

«Ми повинні раз і назавжди завершити процеси декомунізації та дерусифікації нашого міста. Після повномасштабного вторгнення, я думаю, ні в кого нема сумнівів, що на вулицях української столиці не має бути нічого, повʼязаного з так званим «братнім народом». З осені працювала наша Робоча група з вивчення питань усунення пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та СРСР, із публічного простору міста Києва.

Спільно із профільними інституціями НАН України, Інститутом Націольнальної пам’яті та експертами ретельно відпрацювали інформацію щодо кожного памʼятника в нашому місті. Мушу зауважити, що і кияни активно долучалися до цього процесу. Люди не хочуть більше бачити на вулицях нашого міста нічого російського", — зауважив Володимир Прокопів.

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За його словами, робоча група сформувала попередній перелік пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та СРСР, який включає 297 пропозицій, з них пам’ятники — 95; дошки (пам'ятні знаки), елементи оздоблення тощо — 201, що рекомендується до усунення та/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання таких об'єктів.

Прийнято фінальне рішення з демонтажу (перенесення) 69 об'єктів, щодо яких є висновки науковців.

Місце тимчасового зберігання памʼятників вирішуватимуться Департаментом міського благоустрою КМДА спільно з районними державними адміністраціями.

Перед знесенням обʼєктів Департамент міського благоустрою звернеться до Національної поліції з тим, аби забезпечити охорону громадського порядку під час демонтажу радянських обʼєктів з публічного простору міста Києва.

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