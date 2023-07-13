У Києві перейменували ще 14 об'єктів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві перейменували ще 14 об'єктів

27
У Києві перейменували ще 14 об'єктів
У Києві перейменували ще 14 об'єктів
У столиці перейменували ще 14 міських об'єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами. Такі рішення підтримали на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів.
Як зазначив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, столиця продовжує процес дерусифікації міських об'єктів, зокрема, це стосується і зелених зон.
«росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим», — наголосив Володимир Бондаренко.
У столиці перейменовано низку міських об'єктів.
Дарницький район:
  • сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського;
  • вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;
  • провулок Крилова 1-ий — провулок Бахмутський;
  • провулок Крилова 2-ий — провулок Джмелиний;
  • провулок Крилова 3-ий — провулок Щучий.
Шевченківський район:
  • парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного;
  • сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.
Деснянський район:
  • провулок Ватутінський — провулок Зазимський;
  • вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля;
  • вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана.
Дніпровський район:
  • вулиця Травнева — вулиця Качина;
  • вулиця Мініна — вулиця Олександра Лазаревського;
  • вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія.
Оболонський район:
  • вулиця Совхозна — вулиця Дунайська.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.