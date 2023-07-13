У Києві перейменували ще 14 об'єктів — Finance.ua

У Києві перейменували ще 14 об'єктів Сьогодні 18:10

У Києві перейменували ще 14 об'єктів

У столиці перейменували ще 14 міських об'єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами. Такі рішення підтримали на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів.

Як зазначив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, столиця продовжує процес дерусифікації міських об'єктів, зокрема, це стосується і зелених зон.

«росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим», — наголосив Володимир Бондаренко.

У столиці перейменовано низку міських об'єктів.

Дарницький район:

сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського;

вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий — провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий — провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий — провулок Щучий.

Шевченківський район:

парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.

Деснянський район:

провулок Ватутінський — провулок Зазимський;

вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля;

вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

вулиця Травнева — вулиця Качина;

вулиця Мініна — вулиця Олександра Лазаревського;

вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія.

Оболонський район:

вулиця Совхозна — вулиця Дунайська.

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