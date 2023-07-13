У Києві перейменували ще 14 об'єктів — Finance.ua

У Києві перейменували ще 14 об'єктів
У столиці перейменували ще 14 міських об'єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами. Такі рішення підтримали на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів.
Як зазначив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, столиця продовжує процес дерусифікації міських об'єктів, зокрема, це стосується і зелених зон.
«росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим», — наголосив Володимир Бондаренко.
У столиці перейменовано низку міських об'єктів.
Дарницький район:
- сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського;
- вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий — провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий — провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий — провулок Щучий.
Шевченківський район:
- парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.
Деснянський район:
- провулок Ватутінський — провулок Зазимський;
- вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля;
- вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана.
Дніпровський район:
- вулиця Травнева — вулиця Качина;
- вулиця Мініна — вулиця Олександра Лазаревського;
- вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія.
Оболонський район:
- вулиця Совхозна — вулиця Дунайська.
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