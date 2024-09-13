У Києві затримали проректора університету за 2000 дол. за допомогу у вступі до аспірантури — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві затримали проректора університету за 2000 дол. за допомогу у вступі до аспірантури

Кримінал
116
У Києві затримали проректора університету за 2000 дол. за допомогу у вступі до аспірантури
У Києві затримали проректора університету за 2000 дол. за допомогу у вступі до аспірантури
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру проректору одного з київських університетів в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії задля зарахування чоловіка призовного віку до аспірантури з метою отримання відстрочки від мобілізації.
Про це пише прокуратура Києва.
За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого з міста Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із з питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету.
Читайте також
Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої «послуги» у 2000 тисяч доларів США.
Зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету на публічне управління та адміністрування. Зазначимо, що на ці місця претендували 12 абітурієнтів.
Під час передачі 2000 доларів США проректора університету затримано в порядку ст. 208 КПК. Йому повідомлено про підозру.
Читайте також
Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.